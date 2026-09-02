Son dakika | Galatasaray KAP açıklaması

Galatasaray, Bundesliga ekibi Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu’yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer etti ve lisans işlemlerini tamamladı.

MALİYETİ KAP’A BİLDİRİLDİ

Kulüp, Bitshiabu için Leipzig’e 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca genç savunmacı için 28 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Oyuncuya ise 2026-2027 sezonu için net 2 milyon Euro sabit ücret verilecek.

BİTSHIABU’NUN KARİYERİ

PSG altyapısından yetişen Bitshiabu, Fransız ekibinin A takımında da forma giydi. Gösterdiği performansla Leipzig’in dikkatini çeken genç stoper, Alman ekibine transfer oldu. Leipzig formasıyla bugüne kadar 48 resmi maçta görev yaptı.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

Kulüp, KAP’a yaptığı bildiride transferin detaylarını kamuoyuyla paylaştı: “Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana’nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro’dur. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir.”