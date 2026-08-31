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Halk TV Spor Son Dakika | Galatasaray golcü transferinde anlaşmayı yaptı: Geliş tarihi belli oldu

Son Dakika | Galatasaray golcü transferinde anlaşmayı yaptı: Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray, golcü transferi için hem Deniz Gül hem de Porto'yla anlaşmaya vardı Milli futbolcu, 1 Eylül Salı günü İstanbul'a geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Galatasaray golcü transferinde anlaşmayı yaptı: Geliş tarihi belli oldu

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Kadroya santrafor takviyesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaştı.

DENİZ GÜL TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray yönetimi, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Porto'yla da el sıkışan sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun bonservisi için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son Dakika | Galatasaray golcü transferinde anlaşmayı yaptı: Geliş tarihi belli oldu - Resim : 1

İSTANBUL'A GELİYOR

Deniz Gül, Galatasaray adına sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geliyor. Gül'ün 1 Eylül Salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.

7 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 maça çıkan Deniz Gül, bin 824 dakika sahada kaldı. Gül, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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