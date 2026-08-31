Halk TV Spor Son Dakika | Galatasaray golcü transferinde anlaşmayı yaptı: Geliş tarihi belli oldu

Son Dakika | Galatasaray golcü transferinde anlaşmayı yaptı: Geliş tarihi belli oldu Galatasaray, golcü transferi için hem Deniz Gül hem de Porto'yla anlaşmaya vardı Milli futbolcu, 1 Eylül Salı günü İstanbul'a geliyor.