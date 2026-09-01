Son Dakika | Galatasaray Deniz Gül'ü resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu

Galatasaray, Rafael Leao'dan sonra bir transfer bombası daha patlattı ve Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki forvet oyuncusunu transfer ettiğini resmen açıkladı.

DENİZ GÜL'ÜN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, yaptığı açıklamada Deniz Gül için Porto'ya 10 milyon euro bonservis ödeneceğini belirtti. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de bulunduğu ifade edildi.

Deniz Gül ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, milli futbolcu Galatasaray'dan 1.5 milyon euro kazanacak.

İşte yapılan açıklama:

''Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10’luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''