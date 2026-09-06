Son Dakika | Galatasaray 2 sakatlığı birden açıkladı: Osimhen'in kaç maçı kaçıracağı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

İKİSİ DE AYNI SAKATLIĞI YAŞADI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık kas grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir.

3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

HT Spor'da yer alan habere göre Victor Osimhen 3 hafta, Mario Lemina ise 2-3 hafta forma giyemeyecek.