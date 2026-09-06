Son Dakika | Galatasaray 2 sakatlığı birden açıkladı: Osimhen'in kaç maçı kaçıracağı belli oldu
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık kas grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildi. Osimhen'in 3 hafta, Lemina'nın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
İKİSİ DE AYNI SAKATLIĞI YAŞADI
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık kas grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir.
3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
HT Spor'da yer alan habere göre Victor Osimhen 3 hafta, Mario Lemina ise 2-3 hafta forma giyemeyecek.