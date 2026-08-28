Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İmza atmaya geliyor

Son Dakika | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İmza atmaya geliyor Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'un transferi için Nice ile anlaştı. Ganalı stoper, 4 yıllık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor.