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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İmza atmaya geliyor

Son Dakika | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İmza atmaya geliyor

Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'un transferi için Nice ile anlaştı. Ganalı stoper, 4 yıllık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İmza atmaya geliyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ana tabloya kalmayı başaran Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı.

KOJO PEPRAH OPPONG İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper Kojo Peprah Oppong'un transferi için Nice ile anlaşmaya vardı. Ganalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçip 4 yıllık imzayı atması bekleniyor.

Son Dakika | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İmza atmaya geliyor - Resim : 1

İSTANBUL'A GELİYOR

Kojo Peprah Oppong'un 28 Ağustos Cuma günü (Bugün) İstanbul'da olacak. Ganalı stoperin uçağı 14:30'a İstanbul'a inecek.

43 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 43 maça çıkan Kojo Peprah Oppong, 3 bin 465 dakika sahada kaldı. Kojo Peprah Oppong, 1 gol kaydetti.

DIEGO CARLOS GİDİYOR

Sarı-lacivertliler kadroda düşünmediği stoperlerle yollarını ayıracak. Yönetimin önümüzdeki günlerde Diego Carlos'a veda etmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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