Son Dakika | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İmza atmaya geliyor
Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'un transferi için Nice ile anlaştı. Ganalı stoper, 4 yıllık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ana tabloya kalmayı başaran Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı.
KOJO PEPRAH OPPONG İLE 4 YILLIK ANLAŞMA
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper Kojo Peprah Oppong'un transferi için Nice ile anlaşmaya vardı. Ganalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçip 4 yıllık imzayı atması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELİYOR
Kojo Peprah Oppong'un 28 Ağustos Cuma günü (Bugün) İstanbul'da olacak. Ganalı stoperin uçağı 14:30'a İstanbul'a inecek.
43 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 43 maça çıkan Kojo Peprah Oppong, 3 bin 465 dakika sahada kaldı. Kojo Peprah Oppong, 1 gol kaydetti.
DIEGO CARLOS GİDİYOR
Sarı-lacivertliler kadroda düşünmediği stoperlerle yollarını ayıracak. Yönetimin önümüzdeki günlerde Diego Carlos'a veda etmesi bekleniyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi