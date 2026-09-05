Son Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

DERBİDE 365. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçla birlikte 365. kez rakip olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 141. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu.

VAR'da Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. AVAR'da ise Murat Altan olacak.