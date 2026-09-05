Necati Ateş Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

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Süper Lig'in 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

DERBİDE 365. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçla 365. kez rakip olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

NECATİ ATEŞ'TEN DERBİ TAHMİNİ

Eski futbolcu ve yorumcu Necati Ateş, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu.

Necati Ateş, ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçı gollü berabere biter'' ifadelerini kullanarak derbide kazanan takımın çıkmayacağını belirtti.