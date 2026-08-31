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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu

Son Dakika | Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya giden Diego Carlos hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, ayrılığa izin verildiğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Parma adına sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya giden Diego Carlos hakkında açıklama yaptı.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLMİŞTİR"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesine izin verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya’nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Son Dakika | Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu - Resim : 1

COMO'DA 31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu bir başka Serie A ekibi Como'da kiralık geçiren Diego Carlos, 31 maçta 2 bin 308 dakika sahada kaldı. Brezilyalı stoper bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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