Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı.

Fenerbahçe, kadrosunda 2023 yılından bu yana forma giyen file bekçisi Dominik Livakovic'in kulüpten ayrılığını resmi olarak açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat kalecinin Barcelona'ya kalıcı transferi konusunda İspanyol ekibiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Livakovic'in çubuklu forma altında gösterdiği emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür edildiği belirtilerek kariyerinin yeni döneminde başarılar dilendi.

"YOLUN AÇIK OLSUN LİVAKOVİC"

Kulübün paylaşımı, "Yolun açık olsun Livakovic" mesajıyla sona erdi.

2023 yılında sarı-lacivertli formayı giyen Livakovic, bu süre zarfında kalede önemli görevler üstlenmişti. Kulübün resmi açıklamasıyla birlikte kalecinin Fenerbahçe'deki dönemi resmi olarak kapanmış oldu.

BARCELONA'DA YENİ SAYFA AÇILIYOR

Livakovic'in transferinin resmileşmesiyle birlikte tecrübeli file bekçisi, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'da devam edecek.