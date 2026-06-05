Son Dakika | Erman Toroğlu hakkında jet mahkeme kararı! Hapsi isteniyordu

Galatasaray’a ilişkin sözleri nedeniyle yargılanan Spor Yorumcusu Erman Toroğlu hakkında beraat kararı verildi.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu için 2 Haziran'da iddianame düzenlendi. Toroğlu, bugün yani üç gün sonra hakim karşısına çıkıp savunmasını yaptı.

Yargılama sonucu beraatine karar verilen Toroğlu, duruşmadaki ifadesinde neden yargılandığını anlamadığını söyledi.

"BURADA NEDEN OLDUĞUMU ANLAMADIM"

AA'nın haberine göre; Toroğlu, canlı yayında dile getirdiği sözlerin ardından hakkında dava açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Burada neden olduğumu anlamadım. Gece 22.30’da program yapıyorum orada dedim ki “Galatasaray spor kulübü başkanı, eliyle işaret ederek federasyon başkanına sakın ha.” dedi. Ben de “televizyonda bunu kimse söylemedi bu nedir öğrenelim.” dedim. Daha hala Türkiye’deki insanlar “sakın ha”nın ne olduğunu bilmiyor, ben de merak ediyorum. İnşallah birisi konuşur bir gün ama federasyon başkanından bekliyorum."

NELER YAŞANMIŞTI?

Erman Toroğlu hakkında, Galatasaray’a ilişkin açıklamaları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ müşteki olarak yer almıştı.

İddianamede, Toroğlu’nun 8 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine yer verilmişti. Toroğlu’nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapıldığı öne sürülen bir görüşmeye ilişkin açıklamaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Soruşturmaya konu olan süreç, Erman Toroğlu’nun 8 Şubat 2026’da katıldığı canlı yayındaki açıklamalarıyla başladı. Toroğlu, programda Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapılan bir görüşmeye ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

Toroğlu, Özbek’in Hacıosmanoğlu’na yönelik “aramızda konuşulanları açıklama” anlamına gelen sözler söylediğini öne sürdü. Ardından, bu görüşmede Galatasaray’ın şampiyonluk yarışıyla ilgili destek istediğine dair bir iddia duyduğunu aktardı. Toroğlu, iddiayı paylaşırken bunun doğruluğundan emin olmadığını da ifade etti.

Toroğlu yayında şunları söylemişti: