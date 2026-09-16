Son dakika | Beşiktaş’a Marsilya maçı öncesi sevindiren haber geldi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta müsabakasında Marsilya ile karşılaşacak.

Kara kartalın bu önemli mücadele öncesi yıldız ismi antrenmanlara geri döndü.

Beşiktaş'ta hafif sakatlığı bulunan yıldız isim için sevindirici haber geldi.

Belçikalı yıldız Leandro Trossard, hafif sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği son 2-3 antrenmanda kendine yer bulamamıştı.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya karşılaşması öncesi Trossard'ın sakatlığı atlattığı bilgisi geldi.

Beşiktaş'ın formda isimlerinden birisi olan Leandro Trossard Marsilya maçı öncesi son hazırlıklarını yapan siyah-beyazlılarda antrenmanda yer aldı.

31 yaşındaki yıldız ismin Marsilya maçında kadroda olması bekleniyor.

MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 2026-27 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta maçında yarın, yani 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00’de Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.