Son Dakika | Beşiktaş saatler kala anlaşmayı yaptı: Yeni transfer derbiye yetişecek

UEFA'ya kadro bildiriminin yapılmasına artık sayılı saatler kalırken Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi.

NICOLAS RASKIN TRANSFERİ SON ANDA BOZULDU

Son olarak orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Nicolas Raskin'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Rangers ile anlaştı.

Ancak Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İskoç kulübü son anda taleplerini değiştirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Oyuncunun avukatının kulüp binasından ayrıldığı ifade edildi.

7 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 50 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 4 bin 204 dakika sahada kaldı. Nicolas Raskin bu sürede 7 gol ve 9 asist kaydetti.