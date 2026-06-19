Son Dakika | Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Beşiktaş GAİN'i 77-75 geçen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE ŞAMPİYON
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 77-75'lik skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu ilan etti.
AZİZ YILDIRIM MÜCADELEYİ SALONDAN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mücadeleyi salondan takip etti. Yıldırım yeni dönemin ilk şampiyonluğunu yaşadı.
DETAYLAR
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
Beşiktaş GAİN: Dotson 15, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Vitto Brown 10, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Morgan 1, Thomas 11
Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Melli 4, Birch 3, James Metecan Birsen, Baldwin 21, De Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 20-16
Devre: 45-40
3. Periyot: 60-56
Beş faulle çıkanlar: 30.29 Morgan (Beşiktaş GAİN), 39.18 Jantunen (Fenerbahçe Beko)