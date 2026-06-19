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Halk TV Spor Son Dakika | Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Son Dakika | Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Beşiktaş GAİN'i 77-75 geçen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
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Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 77-75'lik skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu ilan etti.

AZİZ YILDIRIM MÜCADELEYİ SALONDAN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mücadeleyi salondan takip etti. Yıldırım yeni dönemin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Son Dakika | Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - Resim : 1

DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Beşiktaş GAİN: Dotson 15, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Vitto Brown 10, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Morgan 1, Thomas 11

Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Melli 4, Birch 3, James Metecan Birsen, Baldwin 21, De Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 20-16

Devre: 45-40

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 30.29 Morgan (Beşiktaş GAİN), 39.18 Jantunen (Fenerbahçe Beko)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Aziz Yıldırım
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