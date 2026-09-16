Son Dakika | Aziz Yıldırım başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile berabere kalan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Feridun Niğdelioğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışı, İsmail Kartal'ın istifa süreci ve başkanlık dönemine dair konuştu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Ara transfer dönemini işaret eden Yıldırım, "Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak" dedi.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Derbiyi kazanacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'NİN HOCASIDIR"

İsmail Kartal ile yola devam edileceğini belirten Yıldırım, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar" sözlerini sarf etti.

"SEZON SONU KESİN BIRAKACAĞIM"

Sezon sonu görevi bırakacağını aktaran Yıldırım'ın "Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak" dedi.