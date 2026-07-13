Slaven Bilic geri döndü
Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde ikinci defa Hırvatistan'ın başına geçecek.
Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic getirildi.
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek" ifadeleri kullanıldı.
2 YILDIR ÇALIŞMIYORDU
Hırvatistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz'e 2-1 yenilerek elenmişti.
Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmıştı.
Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine 2017 yılında getirilmişti. Dalic, 9 yıldır Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapıyordu.
Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh ekibini çalıştırmıştı. Slaven Bilic, 2 yıldır takım çalıştırmıyordu.