Amedspor'dan Slaven Bilic açıklaması

TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirerek Süper Lig'e çıkan Amedspor'da başkan Nahit Eren, yeni sezon öncesi merak edilen soruları cevapladı.

Eren, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Ligin ilk yarısını liter bitirdik. İkinci yarısı zor oldu ancak ligi ilk ikide tamamladık ve Süper Lig'e yükseldik. Doğuda futbola ilgi var. Ben bunun ülkemiz açısından güzel olduğu kanaatindeyim. Mardinspor ve Batmanspor 1’inci Lig’e yükseldi, Vanspor 1’inci Lig’de mücadele ediyor. Erzurumspor Süper Lig’e yükseldi. Futbolun İstanbul dışında 3 büyük takım dışında olması güzel. Her coğrafi bölgeden takımların olmasının güzel olduğunu düşünüyorum” dedi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Eren, Süper Lig'de takımın başında hangi teknik direktör olacağı konusunda da şu ifadeleri kullandı:

"Slaven Bilic ve Gennaro Gattuso isimleri olmak üzere yerli-yabancı birçok teknik direktör bizlere önerildi” diyen Eren, hiçbir teknik direktör ile henüz görüşme yapmadıklarını dile getirdi. 1 Haziran’dan sonraki kongrede hoca belirleyeceklerini belirten Eren, “Sonrasında transferlerimizi yapacağız. Amedspor'da farklı bir yapı var. Yüksek İstişare Kurulu, başkanı belirliyor diyebilirim. Başkan belirlendikten sonra bir denetleme oluyor. Amedspor öncelikle hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak. Amedspor, Süper Lig'de planlı bütçe, planlı kadro yapısıyla üst sıraları zorlayacak. Tesisleşme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Planımız Diyarbakır'a bir futbol köyü oluşturmak. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Taraftarımız hem iç sahada hem de deplasmanda bizleri desteklediler."