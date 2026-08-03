Sinan Gümüş'ün yeni takımı şaşırttı: Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. 32 yaşındaki futbolcunun yeni takımı şaşkınlık yarattı.

Almanya doğumlu olan Sinan Gümüş, Stuttgart'ta futbola başlamış, 2014-2019 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Daha sonra İtalya'nın Genoa takımında oynayan Sinan Gümüş, 2020-2022 yıllarında da Fenerbahçe'de yer almıştı.

Antalyaspor ve Eyüpspor'da da forma giyen Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu.

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN YENİ TAKIMI ŞAŞKINLIK YARATTI

Sinan Gümüş'ün yeni takımı Almanya amatör liglerinden Türk SV SV Pfullendorf oldu.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Her gün böyle transferler gerçekleşmez. Yeni transferimizi büyük bir memnuniyetle duyuruyoruz: Hoş geldin, Sinan Gümüş.

Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinde tecrübe kazanmış bir oyuncu; Galatasaray, Genoa CFC, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giymiş, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olan Sinan, şimdi Türk. SV Pfullendorf ile yeni bir sayfa açıyor.

Böylesine bir kariyere sahip bir oyuncuyu aramıza katmaktan gurur duyuyor ve önümüzdeki dönemi heyecanla bekliyoruz.

Türk. SV Pfullendorf'a hoş geldin Sinan! Sana başarılı ve her şeyden önemlisi sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."