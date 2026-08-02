Galatasaray dev teklifi reddetti: Barış Alper Yılmaz için tek talebi belli oldu
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için Everton'dan gelen 40 milyon euroluk talebi reddetti. Sarı-kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü'nün yüzde 20'lik payının karşılanmasını istedi.
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Everton, milli futbolcu için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
40 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
İngiliz kulübü, Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak sarı-kırmızılılar bu teklifi reddetti.
KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN YÜZDE 20'LİK PAYININ ÖDENMESİNİ İSTEDİLER
Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nün sahip olduğu sonraki satıştan yüzde 20'lik payın da Everton tarafından ödenmesini istedi. Everton'ın önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor.
12 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 bin 691 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, 12 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi