Galatasaray dev teklifi reddetti: Barış Alper Yılmaz için tek talebi belli oldu

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Everton, milli futbolcu için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

İngiliz kulübü, Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak sarı-kırmızılılar bu teklifi reddetti.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN YÜZDE 20'LİK PAYININ ÖDENMESİNİ İSTEDİLER

Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nün sahip olduğu sonraki satıştan yüzde 20'lik payın da Everton tarafından ödenmesini istedi. Everton'ın önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor.

12 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 bin 691 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, 12 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.