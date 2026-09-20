Sinan Engin: Salah Galatasaray'ın içinden geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Mücadeleye damga vuran Salah, 3 gol atarken Saviolo'nun golüne ise asist yaptı.

Derbide 3 gol ve 1 asistle oynayan Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un galibiyetinde başrol oynadı.

''SALAH GALATASARAY'IN İÇİNDEN GEÇTİ''

Sinan Engin, Beyaz Futbol'da mücadeleyi değerlendirdi.

Engin, "Salah, Galatasaray’ın bu akşam içinden geçti. Bak içinden geçti. Resmen. Ben sana söyleyeyim insaflı davrandı. Trabzonspor aslında iyi oynamadı. Biraz iyi oynadı. Biraz daha iyi oynasaydı fark fena artardı. Bak fena artardı. Biraz iyi oynadı. Çok iyi oynamadı. Sadece Salah müthiş oynadı.'' ifadelerini kullandı.

SİNAN ENGİN'İN DİĞER SÖZLERİ

Sinan Engin'in Trabzonspor-Galatasaray maçı hakkında yaptığı yorumlar şu şekilde:

''Abi, şimdi bakıyorsun bu Trabzonspor’a transferleri kim yapıyorsa helal olsun bu Ertuğrul Doğan’a diyorsun. Onuachu diyorsun, şöyle santrafor, böyle santrafor. Gidiyorsun, sakatlandı, ondan daha iyisini buluyorsun. Franculino değil mi? Franculino Dju. Gidiyorsun onu buluyorsun, o geliyor. Yani...''

''Şimdi, her şeyden önce ben bu Salah'ın yani Avrupa'da, Türkiye'ye erken döndüğünü düşünüyorum. Avrupa’da oynarmış bu çocuk. Yani oynarmış, demek ki o sorun yaşadı Liverpool’da falan filan hocasıyla ama fark etmez. Çok büyük bir dünya kulübüne, Trabzonspor’a geldi. En azından biz seyrediyoruz. Bizi seyretme zevkimiz var.''

''Bugün Salah, dünya yıldızı, Türkiye’nin şu an bir futbol takımının, düşün derbide Galatasaray gibi takıma 3 gol, 1 asist yapıyor. Bu çok nadirdir Galatasaray’a bunu yapan. Yani Avrupa takımlarındaki hiçbir futbolcu bunu yapmamıştır. Onun için hakikaten bu Salah’ı bize seyrettirdiğin için, Trabzonspor’a aldığın için sevgili Ertuğrul Doğan’ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bakın cesaretinden dolayı.''

''Hiç kimse Salah’ın böyle oynayacağını düşünmüyordu. Salah bu olduktan sonra 'Vay bu Salah’ı Beşiktaş almadı' diyorlar, 'kaçırdı'. Kimse bu Salah’tan bu performansı beklemiyordu. 'Ya bu, para var bunda, gelir yatar Trabzon’da, sorun çıkarır, kaçar gider' falan... Hiç alakası yok! Müthiş bir karakter, müthiş bir insan ve herkes çok şanslı. Onunla oynayan, geçen hafta söyledim, onunla oynayan futbolcular çok şanslı. Bakın onunla oynayan futbolcular çok şanslı.''

''Çünkü gol atıyor, attırıyor, asist yapıyor, öğretiyor oyun içinde, her şeyi yapıyor. Deyim yerindeyse Galatasaray’ı bugün futbol anlamında eze eze... Abicim bir futbol takımı, Galatasaray’ın böyle bir savunma anlayışı olabilir mi ya? Sen nasıl böyle açılırsın ya bu takıma? Uçurtma gibi bu takım ya, uçurtma gibi! Çocuk topla gidiyor, arkadan vites değiştirdi, yine yetişemediler ya! Gazladılar, yine yetişemediler, o topla gidiyor. 80 metre gitti!''

''Yani böyle bir Galatasaray takımı bu şekilde nasıl oynar? Trabzonspor’u hiç hesaba katmamış. Trabzonspor’u Amedspor maçında, Konyaspor maçında, Kasımpaşa maçındaki gibi kalmış Okan Buruk..."