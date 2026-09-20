Deniz Çoban: Pozisyon net bir kırmızı karttı

Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0'lık farklı skorla yenmeyi başardı.

Eski hakem Deniz Çoban, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarına dair bir yazı kaleme aldı.

''POZİSYON NET KIRMIZI KARTTI''

Fanatik'te yazan Deniz Çoban, ''Batuhan Kolak, kariyerinin ilk üst düzey maçı için oldukça şanslı bir ortamda maça başladı. Erken gelen goller stadyumdaki tansiyonu düşürürken, sakin geçen oyuna rağmen hakemin faul standardı düşüktü ve iki takımın da tepkisini çekti. Kartlarına başvurmak yerine sürekli oyuncularla konuşmayı seçen Kolak, ilk yarıda en az iki net sarı kartı atladı.

İkinci yarının hemen başında Trabzonsporlu Muçi’ye gösterdiği sarı kart ise hatalıydı. Maçın kırılma noktaları verilmeyen kırmızı kartlardı. 71. dakikada Savic'in ayağı yüksekte, krampon vidaları rakibe bakacak şekilde ve aşırı şiddetle kayarak yaptığı müdahaleye hakem sadece sarı kart çıkardı. Pozisyon net bir kırmızı karttı. 85'te Ugochukwu’ya gösterilen sarı kart da yetersizdi; bu müdahale de acımasızlık ve gaddarlık içeriyordu. Burada VAR’ın tutarsızlığı öne çıktı.'' yorumunu yaptı.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Deniz Çoban'ın yazısının devamı ise şu şekilde:

''Ugochukwu'nun pozisyonunda hakemi uyararak yerinde bir müdahalede bulunan VAR, Savic’in açık kırmızı kartlık pozisyonuna sessiz kalarak büyük bir hataya imza attı. Okan Buruk’un gördüğü kırmızı kartta ise hakemin beden dili, kararın sözlü bir ifadeden dolayı çıktığını gösteriyor.

Ne söylediğini bilmeden kesin bir yorum yapmak elbette mümkün değil. Ancak çıkan bu kırmızı kart hakemin disiplin yönetimi açısından maçın kontrolünün tamamen kaçtığının açık bir göstergesiydi.''