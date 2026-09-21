Sinan Engin: Gidişat hiç iyi değil

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı geride kalırken liderlik el değiştirdi.

Şampiyonluk mücadelesi dışında küme düşme hattında da ilginç tablo dikkat çekti.

Geçen sezonun flaş takımlarından Samsunspor'da ise büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ligin ilk 6 haftasının ardından beklentilerin gerisinde kalan Samsunspor, Beyaz Futbol'da mercek altına alındı.

Kırmızı-beyazlı ekibin puan cetvelindeki konumu, ünlü yorumcular Sinan Engin ve Necati Ateş'in sert eleştirilerine sahne oldu.

Küme düşme hattında yer alan Samsunspor'un mevcut sıralamadaki yerinin ne şehre ne de camiaya yakıştığını vurgulayan usta yorumcu Sinan Engin, canlı yayında doğrudan kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a seslendi. "Bu Samsun'a ne oldu ya böyle?" diyerek başladığı çıkışında, başkana mali destek çağrısında bulunan Engin, Yıldırım'ı Samsunspor'a daha fazla sahip çıkmaya davet etti.

Sinan Engin, "Bu Samsun’a ne oldu ya böyle? Yüksel Başkan, ver parayı, ver parayı, ver... Yüksel Başkan sahip çık Samsunspor’a! Bu sıralamadaki yeri bu takıma hiç yakışmıyor. Gidişat hiç iyi değil" sözleriyle eleştirilerini sıraladı.

NECATİ ATEŞ'TEN TRANSFER POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Programın bir diğer ismi Necati Ateş ise eleştirisini daha çok kadro yapılanması ve transfer stratejisi üzerinden şekillendirdi. Yaşanan düşüşün kendisini de şaşırttığını belirten Ateş, kulübün geride kalan transfer döneminde Marius, Holse ve Drongelen gibi önemli isimleri elden çıkardığını hatırlattı. Bu kayıpların takımın genel performansına doğrudan yansıdığını savunan yorumcu, mevcut tablonun bu satışların bir sonucu olarak okunması gerektiğini vurguladı.

CAMİADA MORAL BOZUKLUĞU

İlk 6 haftada alınan zayıf sonuçlar, Samsunspor camiasında moral bozukluğuna yol açtı. Beyaz Futbol'daki bu sert değerlendirmelerin ardından sosyal medyada da geniş bir yankı oluştu; taraftarların bir bölümü yorumcuların eleştirilerine destek verirken, kulübün yaz döneminde yaşadığı oyuncu kayıplarının etkisi yeniden tartışma konusu oldu.

SATILAN OYUNCULARIN BOŞLUĞU

Bir sezon önce ligde dikkat çeken performanslar sergileyen Samsunspor'un yaz transfer döneminde kilit oyuncularını kaybetmesi, kadro derinliği açısından ciddi bir zayıflama anlamına geliyor.