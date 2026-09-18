Yüksel Yıldırım: Dursun Özbek'e üzülüyorum

Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Lig Radyo'da ''İlk dakika'' programına katıldı ve gündeme dair açıklamalar yaptı.

''YARIŞMACI DA OLACAĞIZ''

Samsunspor'dan bahseden Yıldırım, "Biz yetiştiren kulübüz ama yarışmacı da olacağız. Avrupa'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın her yerinden oyuncuları cezbetme imkanımız arttı. Menajerler Samsunspor'un oyuncuyu alıp geliştirdiğini ve sattığını görüyor." şeklinde konuştu.

THOMAS REIS AÇIKLAMASI

Teknik direktör Thomas Reis'in Samsun'a geliş hikayesini anlatan Yüksel Yıldırım, "Biz o hocayı datalarına bakarak aldık. Kimse bize tavsiye etmedi. Yapay zekayı kullanarak, oynayacağımız oyuna uygun hocaları belirliyoruz. Thomas bütün kriterlerimizi karşılıyordu." şeklinde konuştu.

''TRABZONSPOR DOĞRU KARAR VERDİ''

Thomas Reis'in Trabzonspor'un başına geçmesini değerlendiren Samsunspor Başkanı, "Thomas çok karakterli ve çalışkan bir hoca. Trabzonspor doğru karar verdi. Ancak yönetim desteklemeli, oyuncular kabullenmeli ve hocanın altı iyi doldurulmalı. Biz bunları yaptık. Şimdi kamp dönemi bittikten sonra geliyor. Sistemini oturtması zaman alacaktır. Trabzonspor'un sabretmesi lazım." sözlerini sarf etti.

ERDOĞAN İLE NE KONUŞTUĞUNU AÇIKLADI

Yüksel Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden bahsetti ve ne konuştuklarını açıkladı.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız 'Her şey yolunda mı?' diye sordu. 'Çok değil Cumhurbaşkanım. Çorum'a evimizde 5-1 yenildik, moralim bozuk' dedim. O da 'Hakikaten hiç yakışmadı Samsunspor'a, takımı hemen toparla' dedi. Bütün konuşmamız buydu." dedi.

''DURSUN BAŞKANA ÜZÜLÜYORUM''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, tecrübeli başkana yönelik yapılan eleştirileri değerlendirdi.

Dursun Özbek'in transferlerden dolayı tepki almasına dikkat çeken ve Özbek'e üzüldüğünü belirten Yıldırım, "Dursun Başkan'a üzülüyorum. Şampiyon yapmış, yine yerden yere vuruluyor. 'Transferi geç yaptın' deniliyor. Hala ligin birincisi. Bu kadar takım transfer yaptı, görüyorsunuz. Futbolda bir adalet yok." ifadelerini kullandı.