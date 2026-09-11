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Halk TV Spor Sinan Engin Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin, Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 13 Eylül Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlenecek.

"GALATASARAY KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin maç sonucunu tahmin etti. Engin, Galatasaray'ın karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.

Sinan Engin Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu - Resim : 1

PUAN DURUMU

Geride kalan 4 haftada 13 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 9 puandaki Kocaelispor ise 3. sırada bulunuyor.

OSIMHEN VE LEMINA YOK

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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