Sinan Engin Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin, Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini öne sürdü.
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 13 Eylül Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlenecek.
"GALATASARAY KAZANIR"
Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin maç sonucunu tahmin etti. Engin, Galatasaray'ın karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.
PUAN DURUMU
Geride kalan 4 haftada 13 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 9 puandaki Kocaelispor ise 3. sırada bulunuyor.
OSIMHEN VE LEMINA YOK
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi