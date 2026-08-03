"Şimdi Galatasaraylılar bana küfredecek" diyerek yeni 10 numarasını canlı yayında açıkladı

Galatasaray, kendi sahasında oynadığı hazırlık maçında Fransa'nın Rennes takımı ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladığı maça taraftarların transfer protestosu damgasını vurdu.

Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratını maç boyunca yaptı.

GALATASARAY'IN 10 NUMARASINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından birisi Galatasaray'ın son anlarda Victor Osimhen'in kazandırdığı penaltı pozisyonu oldu. Hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği penaltıyı Barış Alper gole çevirdi.

Eski futbolcu Serkan Balcı, katıldığı Youtube programında canlı yayında kararı "Galatasaray 10 numarasını buldu" diyerek esprili bir dille eleştirdi.

Balcı, şunları söyledi:

"10 numarada son anda Oğuzhan Çakır'ı transfer ettiniz! Mükemmel bir yerde sahneye çıktı. Ya böyle bir penaltı var mı Allah aşkına. Ya bir de Osimhen gelmiş diyor ki rakip oyuncuya açıklıyor ordan bana vurdu diye. Onlar ne diyecek şimdi bu penaltıya mesela Fransa'da? Ne derler mesela? Oğuzhan Çakır'a 10 numarayı vermişler derler ya. Böyle bir penaltı var mı Allah aşkına. Küfür edecek şimdi Galatasaraylılar bana! Galatasaraylılar bile futboldan anlayanlar bile hakemin hediye ettiğini anlarlar!"