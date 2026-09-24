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Halk TV Spor Servet Çetin'le anlaştılar: Yeni teknik direktör belli oldu

Servet Çetin'le anlaştılar: Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni teknik direktör belli oldu. Servet Çetin'le anlaştılar. İş imzaya kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Servet Çetin'le anlaştılar: Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni teknik direktör belli oldu. Son olarak Sarıyer'de görev yapan Servet Çetin'le anlaştılar. İş imzaya kaldı.

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TFF 1. Lig'e bu sezon çıkan Mardin 1969 Spor, üst üste alınan 2 mağlubiyet sonrası teknik direktör Ahmet Cingöz'le yolları ayırdı.
Yeni teknik direktör için arayışa geçen Mardin temsilcisi, bir günde hedefine ulaştı.

SERVET ÇETİN'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Mardin 1969 Spor'da gündeme gelen ilk isim Sinan Kaloğlu oldu.
Ancak daha sonra yönetim kurulu rotasını Servet Çetin'e çevirdi.
Mardin Haber'den Muhammed Kasım İpek'in haberine göre; Servet Çetin Mardin 1969 Spor ile teknik direktörlük görevi için el sıkıştı.
Daha önce Amedspor'u çalıştırdığı dönemde de Mardin'e kültürel geziler düzenleyen, buradaki tarihi mekânları ziyaret edip esnafla bir araya gelen, sazıyla Kürtçe şarkılar çaldığı anlarla gündeme gelen tecrübeli teknik adamın Mardin 1969 Spor'la anlaştığı haberde yer aldı.
Servet Çetin, son olarak Sarıyer'de görev yapmış, performansıyla takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmıştı.
Mardin 1969 Spor yönetiminin kısa süre içinde Servet Çetin'le sözleşme imzalaması bekleniyor. Çetin, daha sonra da takımın başına geçerek göreve başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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