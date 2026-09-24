Daha yeni çıktığı TFF 1. Lig'de 8 haftada hocasının görevine son verdi

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte teknik direktör kıyımı da devam ediyor.

Daha yeni çıktığı TFF 1. Lig'de 8 haftada 7. sırada yer almasına rağmen hocasının görevine son verdi.

Geçen sezon TFF 2. Lig'de play off maçlarından TFF 1. Lig'e çıkan Mardin 1969 Spor, sezona iyi başladı.

İlk maçında deplasmanda Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Mardin 1969 Spor, kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi. Ardından da yine deplasmanda Boluspor'u 3-0'la geçti.

Sivasspor ve Vanspor'la berabere kalan Mardin temsilcisi, Bodrumspor, Iğdır FK ve Kayserispor'a ise 1-0'lık sonuçlarla yenildi.

İlk 8 hafta sonunda 12 puanla 7 sırada yer aldı.

AHMET CİNGÖZ'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mardin 1969 Spor'dan dün gece sürpriz bir karar geldi. Teknik direktör Ahmet Cingöz'ün görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cingöz ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde ayrılık kararı alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada "Görev süresi boyunca kulübümüze göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Sayın Ahmet Cingöz’e teşekkür ederiz. Kendisine ve teknik ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyor, gelecek çalışmalarında yollarının açık olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.