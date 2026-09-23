

TFF 1. Lig takımı Boluspor, sezon başında radikal bir kararla teknik direktör görevine Amerikalı Daniel Farrar'ı getirdi. Ancak kırmızı beyazlı takım ilk 8 haftada sadece 1 puan alarak ligin dibine demir attı. Bunun üzerine Farrar'la yollar ayrıldı.

8 haftada görevine son verilen Amerikalı hocanın yerine gelen isim belli oldu.

FATİH ATİK İLE ANLAŞTILAR

Boluspor'un yeni teknik direktörünü de bulduğu belirtildi. Boluspor’un, Daniel Farrar’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Atik ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre Boluspor yönetimi teknik direktörlük için Fatih Atik’le anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanacağı bildirildi.

Fatih Atik’in Boluspor’daki teknik ekibinde Yatabaré ve Sinan Özkan’ın da yer almasının beklendiği de ifade edildi.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor forması da giyen Fatih Atik, bundan sonraki süreçte Boluspor’un TFF 1. Lig’deki başarısı için mücadele edecek.