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8 haftada görevine son verilen Amerikalı hocanın yerine gelen isim belli oldu

TFF 1. Lig takımı Boluspor, Amerikalı hoca Daniel Farrar'ın görevine 8 haftada son verdi. 8 haftada görevine son verilen Amerikalı hocanın yerine gelen isim belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
8 haftada görevine son verilen Amerikalı hocanın yerine gelen isim belli oldu


TFF 1. Lig takımı Boluspor, sezon başında radikal bir kararla teknik direktör görevine Amerikalı Daniel Farrar'ı getirdi. Ancak kırmızı beyazlı takım ilk 8 haftada sadece 1 puan alarak ligin dibine demir attı. Bunun üzerine Farrar'la yollar ayrıldı.

Rakibine 2-0 kaybettikten sonra ''Kendi işime ve çalışmama güveniyorum'' dediRakibine 2-0 kaybettikten sonra ''Kendi işime ve çalışmama güveniyorum'' dedi

8 haftada görevine son verilen Amerikalı hocanın yerine gelen isim belli oldu.

FATİH ATİK İLE ANLAŞTILAR

Boluspor'un yeni teknik direktörünü de bulduğu belirtildi. Boluspor’un, Daniel Farrar’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Atik ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre Boluspor yönetimi teknik direktörlük için Fatih Atik’le anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanacağı bildirildi.
Fatih Atik’in Boluspor’daki teknik ekibinde Yatabaré ve Sinan Özkan’ın da yer almasının beklendiği de ifade edildi.
Futbolculuk döneminde Trabzonspor forması da giyen Fatih Atik, bundan sonraki süreçte Boluspor’un TFF 1. Lig’deki başarısı için mücadele edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Boluspor TFF 1. Lig
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