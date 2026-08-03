Sergen Yalçın'ın hiç beğenmiyordu: Sürekli şov yapıp gol atıyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın hiç beğenmediği futbolcular arasında ilk sıradaydı. Hatta Beşiktaş'tan gönderdi, dönüş yolunu da kapattı. Ama o sürekli şov yapıp gol atıyor.

Yalçın'ın siyah beyazlı takımın başına geldiğinde kadroda olan Ernest Muçi'yi açık açık beğenmediğini söylüyordu.

Muçi, Trabzonspor'a kiralık olarak gönderildi. Ancak kiralık sözleşmesi bitince geri dönemedi. Trabzonspor da opsiyonu kullanarak teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği oyuncunun bonservisini aldı.

BIRAKTIĞI YERDEN BAŞLADI

Muçi, Trabzonspor'da müthiş bir performans gösterdi. Hem attığı goller, hem de gollük paslarıyla bordo mavili taraftarların sevgilisi oldu.



Ancak Sergen Yalçın buna rağmen görüşlerinden vazgeçmedi ve şunları söyledi:

"Muçi benim oyuncum değil, isterse kuyruklu yıldız olsun. Benim oyuncum değil; benim oyuncum değilse bende durmasına gerek yok. İstediği yerde oynayabilir. Kötü bir oyuncu mu? Hayır. Trabzon'da çok başarılı oldu, onu da söyleyeyim. Çok iyi oyunlar oynadı, evet. Trabzon'da oynasın o zaman, sorun değil bizim için. Benim takımımın oyuncusu değil. Ben öyle oyuncularla maç oynamıyorum."

Muçi, bu sezon da bıraktığı yerden başladı.

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında yine şov yaptı.

Bordo mavili takım İtalya'nın Udinese takımını 1-0 yenerken golü Muçi attı.

Muçi, 75 dakika oynadığı maçta Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir'le birlikte sahanın en iyi futbolcusu oldu.