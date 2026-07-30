Muçi'den Beşiktaş açıklaması: Sergen Yalçın "Bende yeri yok" diyerek göndermişti

Beşiktaş'ta eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Bende yeri yok" dediği Ernest Muçi, Trabzonspor'da patlama yaptı.

Bordo mavili kulüp ilk sezonda kiralık oynattığı Muçi'nin bonservisini de 8.5 milyon euro ödeyerek aldı.

Arnavut futbolcuya şimdi Avrupa'dan talipler olduğu ve fiyatının 20 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.

MUÇİ'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Muçi, Trabzonspor kampında yeni sezona hazırlanırken Beinsports'a açıklamalarda bulundu. Bordo mavili oyuncu şunları söyledi:

"Yeni sezona hazırlanmaya başladık. Geçtiğimiz sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Bu nedenle enerjimiz üst seviyede. Çift antrenmanlar oluyor. Bu süreçte öğle yemeklerinden sonra takım arkadaşlarımız ile oturup vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Doğası da harika. 2 haftalık kamp sürecini geçirebilmemiz için harika bir yer.

Bu sezon Trabzonspor ile 3 kulvarda yarışacağız. Bu sezon başarabileceğimize inanıyorum. Bunu yapabilecek bir kadromuz var. Kadromuz daha güçlendi. Kendi aramızda konuşarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz.



Beşiktaş deplasmanında attığım gol benim için çok duygusaldı. Bir tepki vermedim ama bazı şeyler kelimelerle anlatılamıyor. Attığım her golden dolayı mutluyum. Şimdi ise Trabzon'da mutluyum.

Aslında kiralık olarak geldiğimde şunu düşündüm ki buradan başka bir yere gideceğimi hayal etmedim. Bütün çalışmalarımı bu şekilde yaptım ve bana olan güveni boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla en iyisini yapabilmek istiyoruz. Yeni transferlerimiz de bu doğrultuda çalışıyorlar. Benim Trabzonspor'dan alacağım da vereceğim de çok şey var.

Fatih Tekke bana güvendi. Bana inanmışlığın doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu sezon, geçen sezondan daha iyisini yapmak için çalışacağım."