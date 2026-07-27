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Sergen Yalçın "Bende yeri yok" diyerek göndermişti: Fiyatı tavan yaptı! İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın hiç beğenmediği ve takımdan gönderdiği futbolcunun değeri tavan yaptı. İngiltere'ye gidiyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın "Bende yeri yok" diyerek göndermişti: Fiyatı tavan yaptı! İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın hiç beğenmediği ve takımdan gönderdiği oyuncunun değerinin tavan yaptığı ve İngiltere'ye gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe gelmeden önce yorumculuk yaparken de Muçi'yi beğenmediğini programda söylemişti. Yalçın, "Bende Muçi falan yok. Muçi dediğimiz adam Arnavut değil mi? Arnavutluk milli takımında oynuyor mu Muçi? Oynamıyor. Peki sen yıldız diye bir oyuncu alıp kulübün en yüksek bonservis bedelini verdiğin oyuncu kendi milli takımında oynamıyor. Normal mi bu? Dünyanın parasını veriyorsun. Bedava alsan hiç ağzımı açmam" demişti.

TRABZONSPOR'A GİTTİ PATLAMA YAPTI

Yalçın teknik direktör olunca da Muçi ile ilgili görüşünü değiştirmedi. Beşiktaş da Muçi'yi satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a kiraladı.

Sergen Yalçın "Bende yeri yok" diyerek göndermişti: Fiyatı tavan yaptı! İngiltere'ye gidiyor - Resim : 2
Muçi, Trabzonspor'da patlama yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Sergen Yalçın'ın görüşü yine değişmedi. Yalçın daha sonra yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:
"Muçi benim oyuncum değil, isterse kuyruklu yıldız olsun. Benim oyuncum değil; benim oyuncum değilse bende durmasına gerek yok. İstediği yerde oynayabilir. Kötü bir oyuncu mu? Hayır. Trabzon'da çok başarılı oldu, onu da söyleyeyim. Çok iyi oyunlar oynadı, evet. Trabzon'da oynasın o zaman, sorun değil bizim için. Benim takımımın oyuncusu değil. Ben öyle oyuncularla maç oynamıyorum."
Trabzonspor Kulübü de Muçi'de opsiyonu kullandı ve 8.5 milyon euro yatırarak bonservisini aldı.
Kısa süre sonra İngiliz kulübü Aston Villa, Trabzonspor'un kapısını çaldı. Premier Lig kulübünün Muçi'nin şartlarını sorduğu belirtildi. İtalya'dan Napoli'nin de Muçi'ye ilgisinin bulunduğu ileri sürüldü.
Bordo mavili kulübün Muçi için 20 milyon euro istediği iddia edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sergen Yalçın Beşiktaş Trabzonspor
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