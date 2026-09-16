Sergen Yalçın'dan olay İsmail Kartal sözleri! "Bir daha bu işi yapmayacağım" diyerek iddia etti

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay yaratacak sözler geldi.

Bir de iddiada bulunan Sergen Yalçın, yanılması halinde bir daha bu işi yapmayacağını söyledi.

Yalçın Kafa Sports Youtube kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok.

"BİR DAHA BU İŞİ YAPMAYACAĞIM"

Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Gaziantep maçını seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var?

İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım.



İsmail hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil."