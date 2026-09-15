Sergen Yalçın "Hiçbiri yıldız değil" dedi ve ekledi: Baba niye o zaman Manchester City'e gitmedi?
Sergen Yalçın, Türkiye'ye yeni gelen transferlerin hiçbirini beğenmedi ve "Dünya yıldızı falan değil. Baba niye o zaman Manchester City'e gitmedi" dedi.
Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta katıldığı programda Türkiye'ye yeni gelen transferlerle ilgili konuştu ve hiçbirini beğenmedi.
Sergen Yalçın, "Türkiye'ye gelen oyuncuların hiçbirisi şu anda dünya yıldızı falan değil. Yıldızıydı" dedi.
Bunun üzerine Candaş Tolga Işık, Trabzonspor'un aldığı Salah'ı hatırlatarak, "Dünya yıldızı hocam" deyince Yalçın, "Baba niye o zaman Manchester City'e falan gitmedi? Dünya yıldızıydı evet. Ama şu anda değil" karşılığını verdi.
Yalçın, "Leao, Greenwood, Salah, Lukaku... Dünya paralar verildi, hepsi o oyunun çok uzağındalar" dedi.
"Salah'ın Konyaspor maçını seyrettin mi?" diye soran Yalçın, şöyle devam etti: "Ee şimdi bu kadar para harcıyorsun, bu kadar yatırım yapıyorsun, e hangi maçı kazandıracaksın? Nasıl kazanacaksın, onu soruyorum işte yani ben de. Neyi kazanacaksın yani?"
“Fenerbahçe'nin aldığı Greenwood... Büyük paralar verildi, o da o oyunun çok uzağında. Lukaku'ya dünya paralar veriliyor, o da o oyunun çok uzağında."
"Mohamed Salah... Dünya paralar verildi, o da o oyunun çok uzağında. Hepsi kendi oyunlarının çok uzağındalar şu anda. Ya bunu söylediğimiz zaman yanlış anlıyorlar belki oyuncularla ilgili ama şimdi bir yandan da rakamlara bakmak lazım, doğru mu? Rakamlara da bakmak lazım. Bu kadar ekonomi...”
“Dünya yıldızlarıydı. Şu anda dünya yıldızları değil. Gelen oyuncuların hiçbir tanesi şu anda dünya yıldızı falan değil Türkiye'ye. Yıldızıydı. Baba niye o zaman şeye gitmedi? Manchester City'e falan? Dünya yıldızıydı. Evet. Ama-dı!”
“Şu anda değil. Marka, evet marka. Ondan hiçbir şüphem yok. Tabii ki marka, bir şey demiyorum. Ama Konyaspor maçını seyrettin mi? Nasıl bir marka? Nasıl bir marka? 10 üzerinden kaç verirsin Salah'a Konya maçında? Bak, 90 dakika boyunca hiçbir olumlu hareketi yok ve takımı 3-4 tane acayip kontratağa düşürecek pozisyonlarda topları, basit topları kaybetti.”
“Sadece Konya maçını konuş, hiçbir şey yapmadı. Ee şimdi bu kadar para harcıyorsun, bu kadar yatırım yapıyorsun, e hangi maçı kazandıracaksın? Nasıl kazanacaksın, onu soruyorum işte yani ben de. Neyi kazanacaksın yani? Ve 4 maçtır kaybeden bir Konya ve sana mutlaka bir direnç gösterecek Konya belli yani. 4 maçtır kaybediyor, çok ciddi bir direnç gösterecek sana, o da belli. Ama sen Salah'tan bahsediyorsun ama Onuachu'nun da ondan bir farkı yoktu yani bu maçta.”