Sergen Yalçın "Hiçbiri yıldız değil" dedi ve ekledi: Baba niye o zaman Manchester City'e gitmedi?

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“Sadece Konya maçını konuş, hiçbir şey yapmadı. Ee şimdi bu kadar para harcıyorsun, bu kadar yatırım yapıyorsun, e hangi maçı kazandıracaksın? Nasıl kazanacaksın, onu soruyorum işte yani ben de. Neyi kazanacaksın yani? Ve 4 maçtır kaybeden bir Konya ve sana mutlaka bir direnç gösterecek Konya belli yani. 4 maçtır kaybediyor, çok ciddi bir direnç gösterecek sana, o da belli. Ama sen Salah'tan bahsediyorsun ama Onuachu'nun da ondan bir farkı yoktu yani bu maçta.”