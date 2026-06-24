Sergen Yalçın'dan olay Fatih Terim çıkışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerginlik devam ederken Sergen Yalçın'dan flaş bir çıkış geldi.

Kafa Sports Youtube kanalına konuk olan Sergen Yalçın, ikili arasındaki gerginliğin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"MİLLİ TAKIMI ELEŞTİREBİLECEK TEK KİŞİ FATİH TERİM'DİR"

Sergen Yalçın konuya dair yaptığı konuşmada Fatih Terim'e destek verdi. Yalçın, Fatih Terim'in tespitlerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

Türkiye'de milli takımı eleştirebilecek tek kişi vardır. O da Fatih Hoca'dır bence. Yani Fatih Hoca'nın yaptığı eleştirilere ki Fatih Hoca çok ağır eleştirmez zaten. Öyle ağır eleştiri yapmaz. Sadece tespitlerini söyler. Fatih Hoca'nın söylediği tespitlere de bence dikkat etmek lazım. Yani dinlemek lazım Fatih Hoca'nın tespitlerini. Çünkü bu işin hepimizin hem saygı duyduğumuz hem sevdiğimiz hem de böyle duayen olarak gördüğümüz bir isim. Hoca'nın tespitlerine çok kulak vermek lazım ve dinlemek lazım bence.