Fatih Terim geri adım atmadı: Hacıosmanoğlu'nu kızdıracak açıklama

Teknik direktör Fatih Terim, milli takımın Paraguay değerlendirdiği bir video yayınladı. Kendi Youtube kanalı üzerinden paylaştığı videoda konuşan Fatih Terim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da yanıt verdi.

"NE DENDİĞİNİ ÇOK AÇIK TÜM ULUS DOĞRU ANLAMIŞ"

Sözlerinin oldukça açık olduğunu vurgulayan Fatih Terim, Hacıosmanoğlu dışında herkesin söylenenleri doğru anladığını ifade etti.

Tartışma yerine sorunlara çözüm bulunması gerektiğini belirten Fatih Terim, "Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus yüzde 99 da değil yüzde 100 doğru anlamış. Bakın ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara" dedi.

NE OLMUŞTU?

Avustralya maçının ardından ilk videosunu yayınlayan Fatih Terim, milli takıma dair yorumlarda bulundu. Millilere yapılan olumsuz yorumlar hakkında Fatih Terim, eleştirilerin ve hesap sormanın turnuva sonunda yapılması gerektiğini dile getirdi.

HACIOSMANOĞLU: BURASI HESAP VERME YERİ DEĞİL

Bu sözler üzerine Hacıosmanoğlu, "Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine" ifadelerini kullanmıştı.