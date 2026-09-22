Sergen Yalçın'dan kehanet geldi ''Sezon sonunu göremez''

Sergen Yalçın, YouTube kanalında Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçları ve Real Madrid'in İspanya LaLiga'daki durumunu değerlendirdi.

“AĞIR BİR SKOR OLDU”

"Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmen veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil. Ama skor fantastik. 2-1, 3-1 ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0... Tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skordan bağımsız konuşmak lazım, transferi konuşmak lazım.

Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Bence taktik anlayışları çok iyiydi. Galatasaray'ı iyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava onlarda dedim. Geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor, bu olumsuz havaya mutlaka bir tepki verecektir. Yüzde 100 havlu atardı kaybetseydi. Ama şimdi ligi dengeledi. Şu anda ligi dengeledi. Tekrar dengeledi.

Zaten Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Saviolo."

“AMATÖR TAKIMLAR ÖYLE GOL YEMEZ”

"Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol... Vallahi amatör takımlar öyle gol yemez. O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu! Bak maçın ilk golünü kaçıncı dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Yani amatör takım öyle bir pozisyonda yakalanmaz.

Ya taçtan yediğin gol de... Şimdi taç atmaya gittiğin zaman uzun taç atacaksın stoperleri gönderiyorsun. Tamam da arkayı da sağlama alman gerekiyor. Arkada iki tane en kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor, mecbur."

“O DEPLASMAN ZOR OLUR”

"Beşiktaş-Amed maçını da seyrettim. Amed deplasmanı hiç kolay bir deplasman değil. Yani bak ben sana söylüyorum. Amed deplasmanı çok zor olur, Kocaeli deplasmanı da zor olur. Ben Kocaelispor'u da beğendim. O deplasman zor olur, Göztepe zor olur, Başakşehir zor olur. Bu deplasmanlar zor olur herkes için. Kolay değil.

Gift Orban çok iyi oynadı bence. 3-1'den sonra 2 tane, 3 tane %100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki Amed'in gerçekten güçlü oyuncuları var, iyi oyuncuları var ve yani oyunu oyunu oturtmuşlar, geçiş oyunu oynuyorlar, hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar. hızlı hücumu da iyi.

Beşiktaş bir de öne çıkınca, biraz daha öne çıkınca mesela kenarıda Poku geri gelmiyor, İlhan çok geri gelmiyor. Merkezde Salih çok yalnız kaldı. Orkun'la Olaitan'da herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Savunma anlamında destek veremediler. Neredeyse Amed her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara.

O vuruşlarda kurtaramayabilirsin, kolay değil o kadar. Kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani, kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih çok kendine güveniyor, çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma, niye atıyorsun?

O maç 2-1 devam etseydi... Çok sıkıntılı bir skor 2-1. Çünkü Beşiktaş çok ağır bir baskıya devam edecekti. Kırmızı kart 2-1'ken falan olsa Beşiktaş'ın maçı kaybetme ihtimali yoktu zaten. En azından beraberlikle biterdi diye düşünüyorum ama dediğim gibi işte oyunun başındaki kötü başlangıç, oyuncuların konsantrasyonu bozuk..."

“MORAL AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

"Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun geniş olduğuna katılmıyorum. Ben sana söyleyeyim. Şimdi hep anlatıyorum ya, Fenerbahçe-Eyüp maçını mesela çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir: Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu, İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi.

Ama Fenerbahçe'nin Eyüp'ü yenmesi... Öyle oynamış böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış, ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Eyüp, Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz yani. Bu sene büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Deplasmanda büyük takımlardan bu tarz takımların puan alması mümkün değil."

Süper Lig'in 6. Haftasında oynanan maçları değerlendiren Sergen Yalçın Arda Güler'in de ilk 11'de süre bulduğu Atletico Madrid-Real Madrid mücadelesine de yorumda bulundu.

“SEZON SONUNU GÖREMEZ”

“Söyledim geçen hafta da... Mourinho gider yani, kalmaz. Sezon sonunu göremez, iddia ediyorum. Kalamaz sezon sonuna bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek şampiyon olur İspanya Ligi'nde. Yani o işte bir Portekiz çetesi çalışıyor ya kesin. Portekiz çetesi çalışıyor kesin. Real Madrid'in başkanını da kandırdılar. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde.”