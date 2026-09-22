Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Bodrum FK'dan 3 futbolcu milli takıma davet edildi

Bodrum FK'dan 3 futbolcu milli takıma davet edildi

1. Lig ekibi Bodrum FK'dan 3 futbolcu milli davet aldı. Bodrum ekibi, milli takıma çağrılan futbolculara başarılar diledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bodrum FK'dan 3 futbolcu milli takıma davet edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde (FK) forma giyen Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence, ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

BODRUM FK DAVETLERİ AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, Tomas Cruz'un UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Lüksemburg A Milli Takımı'na, Elvir Gashijan'ın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri kapsamında Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'na, Ruben Providence'in ise CONCACAF Uluslar Ligi maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edildiği belirtildi.

Reis onay verdi: Trabzonspor Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızını istiyorReis onay verdi: Trabzonspor Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızını istiyor

''BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Bu sezon Bodrum FK kadrosuna katılan üç futbolcunun milli takım daveti almasının kulüp camiasında memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcularımız Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence'ı tebrik ediyor, ülkelerinin milli takım formalarıyla çıkacakları karşılaşmalarda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum TFF 1. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro