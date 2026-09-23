Sergen Yalçın'dan Italiano uyarısı: "Ben söyleyeyim de" diyerek açıkladı

Beşiktaş, yeni sezona yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile başladı.

Siyah beyazlı takım İtalyan teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet aldı. 2 kez de yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Marsilya'yı 4-2 mağlup etti.

SERGEN YALÇIN: HALLEDEMEZSE 5 SENE DAHA GİTTİ

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı Kafa Sports'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili bir soruya verdiği cevap gündem oldu.

Yalçın, şunları söyledi:

"Ben işin yüzde 30'unu hallettim zaten. İşin yüzde 40'ını yüzde 50'sini bu yaz halledecektik. Eğer bu gelen arkadaş teknik direktör bu yaz gerekeni yapıp işin yüzde 40'ını 50'sini hallederse Beşiktaş seneye ligde söz sahibi olur. Halledemezse 5 sene daha gitti.

Yapılacak transferler ve kurgu. Eğer bu yaz Beşiktaş doğru transferleri yapamazsa bundan sonraki 3 sene 5 sene de çöp olur. Bak net söylüyorum bunu. Bu yaz Beşiktaş'ın 5 senesi için çok önemli. Önümüzdeki sene sonunda Beşiktaş'taki bütün istenmeyen oyuncuların kontratları bitiyor. Beşiktaş tertemiz olacak. Sakın bu sene yine aynı bu tarz oyuncularla çöpleri sakın doldurmayın buraya. Ben söyleyeyim de. Ben bunların hepsini başkana da söyledim zaten. Yapılması gerekenleri, neler yapılması gerektiğini anlattım."