Sergen Yalçın Italiano'ya akıl verdi: Tam adı söylenince çok kızdı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, teknik direktör Vincenzo Italiano'ya akıl verdi.

Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında Beşiktaş'ın zorlu maçlar oynayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından Trabzon'a gidecek. Bu işte UEFA maçları, Şampiyonlar Ligi maçları takımları yoruyor. Valla ben Beşiktaş hocasının yerinde olsam Hoffenheim maçını yedek kadroyla oynarım. 6-7 oyuncu değişik oynarım. Hoffenheim maçına as takımla çıkarsanız Trabzonspor maçında o takım o tepkiyi vermez. Hocanın ne yapacağını bilmiyorum. Zaten oynayacak 20 tane oyuncun olmalı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayacağız, UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanmayacağız bence. O zaman bu ligde 6-7 tane değişik oyuncuyla oynamanın kime ne zararı var. Ana hedef lig olmalı. Avrupa'yı rotasyonlu oynaman lazım.

Salih Özcan kaç maç oynadı, çocuk perişan oldu. Ndidi'yi oynat, birazda o oynasın. Çok önemli maç Trabzon maçı. Avrupa maçının içeride telafisi var. Ama Trabzon'a kaybedersen ligde geri düşersin. Yüzde yüz 2-3 maç rotasyonlu oynamalı ama o kadar rotasyon yapacak da oyuncu yok. Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı şekilde. Hepsi rotasyon yapsın bence. Bu ligde 8-10 puan düştün mü kapatamazsın. Bir tanesi kaybetse diğerleri kazanıp gidecek. Rotasyon şart."

TAM ADI SÖYLENİNCE ÇOK KIZDI!

Sergen Yalçın Kafa Sports'ta birlikte program yaptığı Candaş Tolga Işık tam adını söyleyince çok kızdı.

Candaş Tolga Işık, "Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile birlikte bugün yine" deyince araya girdi.

Işık, "Ne desek beğenmiyorsun" karşılığını verince de Sergen Yalçın, "Ali Rıza ne abi?" diye sordu. "Zat-ı alinizin ismi hocam" diyen Işık'a bu kez de "Tamam da ya hocam de ya Sergen de. Böyle basit bir şey söyleyebilirsin. Brezilyalı futbolcu ismi gibi uzattın" ifadelerini kullandı.