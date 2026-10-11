Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a Barcelona önerisi

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Sergen Yalçın, Barcelona maçı öncesinde sarı-kırmızılıların kadro tercihleri hakkında konuştu.

Tecrübeli yorumcu, yeni transferlerle ilgili eleştirilerini dile getirirken bazı oyuncuların Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giymemesi gerektiğini savundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılıların performansını değerlendiren Sergen Yalçın, hem Kasımpaşa maçındaki oyun hem de Barcelona karşılaşmasında sahaya çıkması gereken kadroyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN'DAN BARCELONA MAÇI İÇİN KADRO ÖNERİSİ

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Barcelona karşısında yeni transferler yerine eski kadrosundaki oyunculara ağırlık vermesi gerektiğini savundu.

Yalçın, “Galatasaray'da yeni yapılan transferlerin örnek veriyorum Barcelona maçında kesinlikle oynamaması lazım. Galatasaray eski kadrosuyla çıkması lazım.” dedi.

Tecrübeli yorumcu, yeni oyuncuların takıma uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek mevcut kadronun korunmasının daha doğru olacağını düşündüğünü ifade etti.

"GALATASARAY 10 KİŞİ KALINCA MAÇ HAREKETLENDİ"

Sarı-kırmızılı ekibin Kasımpaşa karşısındaki oyununu da eleştiren Yalçın, takımın performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Yalçın, “Galatasaray'ın kesinlikle biraz beklemesi gerecek. Belki faydalı olacaklar sonra, onu bilmiyorum. Ama şu an için hiç olmaz. Uykum geldi seyrederken. Galatasaray 10 kişi kalınca maç hareketlendi. Galatasaray Osimhen ve Lemina girince kazandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katmıştı. Yalçın'ın eleştirilerinin odağında ise yeni oyuncuların takımdaki rolleri yer aldı.

SANE İÇİN OKAN BURUK'A ÇAĞRI

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane'nin Kasımpaşa karşısında ilk 11'de başlaması gerektiğini de savundu. Tecrübeli yorumcu, bazı oyuncuların tercih edilmesi gerektiğini belirtirken Aleksey Batrakov hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Yalçın, “Sane diye bir oyuncu var Galatasaray'da mutlaka oynamalı. Sane nasıl oynamaz? Yürüse oynar bence. Çok Okan hocanın işine karışmak istemem. Çünkü onlar oyuncularla birlikte her gün ama Kasımpaşa maçına baktığında yürüse oynar. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında Sane oynar. Örnek veriyorum Batrakov'u oynatma, koy Yunus'u ortaya, Sane'yi koy kenara oynasın. Ben Batrakov'da yokum şu an. Ben çok beğenmiyorum. 25-30 milyon euro bonservis verilerek alınacak oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bir 10 numara değil, 8 numara oynayabilecek bir oyuncu. Bugün de Galatasaray'a maç kazandırmaz 5 sene sonra da kazandırmaz. O çocuk 10 numara değil. Santrfor Deniz için de çok erken. Galatasaray Barcelona maçını eski takımıyla oynasın. Bu yeni gelen oyuncuları içeri attığın zaman takım bozuluyor. Bu benim görüşüm.” dedi.

"KASIMPAŞA MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜ YETMEZ"

Barcelona karşılaşmasının çok daha farklı bir mücadele olacağına dikkat çeken Sergen Yalçın, Galatasaray'ın mevcut oyunuyla Avrupa sınavında zorlanabileceğini belirtti.

Yalçın, “Kasımpaşa maçında görüntü Barcelona maçına yetmez. O yüzden diyorum eski oyuncularla. Galatasaray taraftarının tarafından konuşalım, oyundan mutlu olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Barcelona karşılaşmasında nasıl bir ilk 11 tercih edeceği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.