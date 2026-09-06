Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin neden kaybettiğini açıkladı: Şampiyonluk yarışı için bomba iddia

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisinde kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından KAFA Sports Youtube kanalında konuşan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kadro tercihini eleştirdi.

"FENERBAHÇE İKİ TANE SABİT 6 NUMARAYLA OYNAMAZ"

Sergen Yalçın konuşmasında “Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım. Guendouzi ve Kante'yle oynayamazsınız. Tavsiyem onlara. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numarayla oynayamaz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kante. Fenerbahçe öyle bilinmeyen bir denklem ki, iki tane 6 numara oynuyor, Greenwood'u ne oynadığını kimse bilmiyor. Fiziksel olarak inanılmaz kötü bir durumda. En büyük sorun bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Kante top taşıyor, savunma yapıyor, çalım atıyor, dribling yapıyor... Başka oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Talisca'yı neden sattınız o zaman? Fenerbahçe takım olamamış” dedi.

"BEŞİKTAŞ TAKIM KİMLİĞİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ SİNYALLER VERDİ"

Beşiktaş için ise Sergen Yalçın, “Beşiktaş'ın baskılı oyunu, sahada takım gibi durması, birbirine yakın durması... Beşiktaş bundan sonrası için takım kimliğiyle ilgili önemli sinyaller verirken Fenerbahçe tam tersini verdi" diye konuştu.

"GALATASARAY'I GEÇERSEN ŞAMPİYON OLURSUN"

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'a dikkat çeken Sergen Yalçın, “İki camianın da bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirilerinin rakibi değiller. Onu bilmesi lazım iki tarafın da. İkisinin de rakibi Galatasaray. Galatasaray'ı geçersen şampiyon olursun. Galatasaray oyuncularına bakıyorum, bugünkü maçtaki oyunculara bakıyorum, Galatasaray'ın oyuncuları daha yukarıda. Beşiktaş'la Fenerbahçe şampiyonluk için yarışmayacak, Galatasaray olacak yanlarında. Galatasaray üçüncü olmaz bu ligde" ifadelerini kullandı.