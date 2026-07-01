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Serdal Adalı Vlahovic'i resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, transferi gündemde olan Dusan Vlahovic'i resmen açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Serdal Adalı Vlahovic'i resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i resmen açıkladı.

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Adalı, Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre şunları söyledi:
"Dünya kupası elimizi ayağımızı bağladı. Sadece bizim değil, neredeyse bütün kulüpler aynı sıkıntıyı paylaşıyor. ama en çok sıkıntıyı ben çekiyorum. 7-8 takviye düşüncemiz var. kime gitsek, Dünya kupası bitsin deniyor. Hiç durmadan devam ediyoruz."

VLAHOVIC'İ İLK KEZ AÇIKLADI

Adalı, transferi konuşulan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile temaslarını ilk kez açıkladı. Vlahovic'in Juventus'la sözleşmesi sona ermiş, İtalyan kulübü yeni sezonda kendisini düşünmediklerini duyurmuştu.
Siyah beyazlı kulübün başkanı şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikli olarak hocamızın belirlediği mevkiler var. Malumunuz; kale, sol bek ve kanatlar... Devamında forvet. Vlahovic de temas kurulan isimlerden biri. Çok alternatifli çalışma içindeyiz. Hocamızın çok iyi bir ekibi var. Görev yaptığı kulüplerde öne çıkan unsur fizik kondisyon. teknik taktik ile birleşince iyi işler çıkmış ortaya. kendisinden daha da fazlasını vereceğinden şüphem yok. Sonuna kadar yarışan bir takım göreceğiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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