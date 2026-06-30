Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş'a Vlahovic müjdesi: Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'a Vlahovic müjdesi: Resmi açıklama geldi

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, Dusan Vlahovic'le ilgili müjdeli haber geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a Vlahovic müjdesi: Resmi açıklama geldi

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken, başkan Serdal Adalı'nın çok istediği Dusan Vlahovic ile ilgili müjdeli haber resmi açıklamayla birlikte geldi.

Beşiktaş sessiz sedasız başladıBeşiktaş sessiz sedasız başladı

Siyah beyazlılar, son 5 sezondur İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Sırp golcü için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Vlahovic'le ilgili gelen resmi açıklama transferin önünü açtı.
Juventus Kulübü'nün CEO'su Giovanni Carnevali, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor" dedi.
Bu açıklamayla Beşiktaş, şu anda Vlahovic'e talip olan en önemli kulüp haline geldi.

303 MAÇTA 121 GOL

Vlahovic, futbola Partizan'da başladı. 2017'de İtalyan Kulübü Fiorentina'nan 20 yaş altı takımına geçti. Kısa sürede A takıma alındı.
Fiorentina formasıyla Serie A'da 4 sezon forma giydi. Ardından 82 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Juventus'a transfer edildi.
Dusan Vlahovic, kariyerinde kulüp takımlarıyla çıktığı 303 maçta 121 gol attı. Sırbistan Milli Takımı ile ise 41 maçta 16 golü bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Transfer Serdal Adalı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro