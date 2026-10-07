Serdal Adalı kararını verdi: Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun ardından göreve gelen Serdal Adalı yönetiminde görev dağılımı belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpte kritik pozisyonlara getirilen isimler ve futbol komitesinin yapısı resmen açıklandı.

MURAT KILIÇ İKİNCİ BAŞKAN OLDU

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç, ikinci başkanlık görevine getirildi.

Beşiktaş'ta ayrıca Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy asbaşkan olarak görevlendirilirken, Uğur Fora genel sekreterlik görevini üstlendi. Kulübün muhasip üyeliğine ise Orhan Özalp seçildi.

FUTBOL KOMİTESİ ŞEKİLLENDİ

Yeni dönemde futbol şubesinin yönetiminden sorumlu olacak komitenin üyeleri de netlik kazandı.

Serdal Adalı başkanlığında oluşturulan futbol komitesinde ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu yer aldı.

Söz konusu komitenin, sportif yapılanma ve futbol operasyonlarıyla ilgili önemli kararları alması bekleniyor.

BASIN SÖZCÜLÜĞÜ GÖREVİ METE DÜREN'E

Siyah-beyazlı kulüpte kamuoyuna yapılacak açıklamalar ve medya iletişiminden sorumlu isim de belli oldu.

Beşiktaş yönetimi, kulübün basın sözcülüğü görevini Mete Düren'e verdi.

YENİ YÖNETİMDE GÖZLER İCRAATLARA ÇEVRİLDİ

Görev dağılımının tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler yeni yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Özellikle futbol şubesinde yapılacak planlamalar, transfer çalışmaları ve sezon hedefleri siyah-beyazlı camianın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.