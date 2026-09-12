Selçuk Şahin'e büyük sürpriz: İlk mağlubiyetini 4 golle aldı liderlik riske girdi
Bodrum FK sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti. Batman Petrolspor ilk mağlubiyetini yaşadı.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.
BATMAN İLK MAĞLUBİYETİNİ 4 GOLLE YAŞADI
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip geldi. Bu sonuçla birlikte 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen Batman Petrolspor ilk mağlubiyetini yaşadı.
LİDERLİK TEHLİKEDE
16 puanı bulunan Batman Petrolspor maç fazlasıyla liderliğini sürdürse de Bursaspor'a fırsat doğdu. Yeşil-beyazlılar, Esenler Erokspor'u mağlup etmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.
DETAYLAR
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır
Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 62 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 74 Kenan Fakılı), Loshaj (Dk. 62 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Dk. 74 Furkan Apaydın), Fernando, Aboubakar (Dk. 88 Kerem Kayaarası)
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Dk. 90 Mücahit Albayrak), Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 46 Cordova), Cissokho, Benny, Biron (Dk. 59 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 90 David)
Sarı kartlar: Dk. 51 Moreira, Dk. 55 Emre Kaplan, Dk. 60 Berşan Yavuzay, Dk. 82 Sousa (Bodrum FK)
Goller: Dk. 32 Aboubakar, Dk. 45+3 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel, Dk. 65 Fernando (Bodrum FK)