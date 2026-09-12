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Halk TV Spor Selçuk Şahin'e büyük sürpriz: İlk mağlubiyetini 4 golle aldı liderlik riske girdi

Selçuk Şahin'e büyük sürpriz: İlk mağlubiyetini 4 golle aldı liderlik riske girdi

Bodrum FK sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti. Batman Petrolspor ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selçuk Şahin'e büyük sürpriz: İlk mağlubiyetini 4 golle aldı liderlik riske girdi

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.

BATMAN İLK MAĞLUBİYETİNİ 4 GOLLE YAŞADI

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip geldi. Bu sonuçla birlikte 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen Batman Petrolspor ilk mağlubiyetini yaşadı.

LİDERLİK TEHLİKEDE

16 puanı bulunan Batman Petrolspor maç fazlasıyla liderliğini sürdürse de Bursaspor'a fırsat doğdu. Yeşil-beyazlılar, Esenler Erokspor'u mağlup etmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.

DETAYLAR

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır

Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 62 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 74 Kenan Fakılı), Loshaj (Dk. 62 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Dk. 74 Furkan Apaydın), Fernando, Aboubakar (Dk. 88 Kerem Kayaarası)

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Dk. 90 Mücahit Albayrak), Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 46 Cordova), Cissokho, Benny, Biron (Dk. 59 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 90 David)

Sarı kartlar: Dk. 51 Moreira, Dk. 55 Emre Kaplan, Dk. 60 Berşan Yavuzay, Dk. 82 Sousa (Bodrum FK)

Goller: Dk. 32 Aboubakar, Dk. 45+3 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel, Dk. 65 Fernando (Bodrum FK)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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