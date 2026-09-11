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Sarıyer'de maçın skorunu penaltılar belirledi

TFF 1. Lig'de Sarıyer ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. Her iki gol de penaltılardan geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sarıyer'de maçın skorunu penaltılar belirledi

TFF 1. Lig'in 7. haftanın açılış maçında Sarıyer ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Eze penaltıdan attığı golle Sarıyer'i öne geçirdi. Konuk ekibin cevabıysa 71. dakikada Lima'nın kullandığı penaltıyla geldi.

DETAYLAR

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Dk. 89 Batuhan Kör), Poko (Dk. 72 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 72 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Dk. 63 Yağız Şen), Eze

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Dk. 90+5 Enes Aydın), Mulumba (Dk. 67 Emirhan Ayhan), Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 77 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 67 Seck)

Goller: Dk. 27 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer), Dk. 71 Lima (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Gedik, Dk. 32 Efecan Karaca, Dk. 37 Eze, Dk. 90 Batuhan Kör, Dk. 90+4 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer), Dk. 15 Lico, Dk. 82 Enes Çinemre (Bandırmaspor)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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