Şansal Büyüka Hacıosmanoğlu'na dayanamadı: Her kuşun eti yenmez

Türk basınının usta ismi spor yazarı Şansal Büyüka, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Fatih Terim arasında çıkan gerilime dair değerlendirmelerde bulundu.

Şansal Büyüka, Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'e özür borcu olduğunu dile getirdi.

''HER KUŞUN ETİ YENMİYOR''

Ayrıca Şansal Büyüka, ''Ayrıca diyor ki, 'Arama ihtiyacı hissetmedim.' Sayın başkan, arasan, bir söylersen Fatih Terim'den iki cevap alırsın. Yani her kuşun eti de yenmiyor açıkçası. Fatih Terim ağırlığı güçlü, kişiliği, kimliği güçlü bir insan'' yorumunu yaptı.

''FATİH TERİM KONUŞMAZSA KİM KONUŞACAK?''

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi efsane isimlerin konuşması gerektiğini belirten Büyüka, ''Bana göre Avustralya travmasından sonra bir travmadır. Çünkü bu ilk tur maçlarının tamamına baktığımızda, favori olup kaybeden tek ülke Türkiye. Favorilerin hepsi ya kazandı ya berabere kaldı. İspanya'nın da beraberliği var, Portekiz'in de beraberliği var, Belçika'nın da var... Baktığında tolere edilecek sonuçlar. Ama favori olup şok gibi kaybeden, öyle travmatik kaybeden tek ülke Türkiye.

Bana göre 80 milyonu aşkın şu ülkenin nüfusu içinde, Avustralya travmasından sonra Türk Milli Takımı'na en açık destek Fatih Terim'den geldi. Daha ne desin adam? Üzülmeyi, sevinmeyi, hatta hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakın diyor. Hepsinin yanlarında olmalıyız diyor. Ölmüş, bitmiş bir halimiz yok diyor. İki maçımız, Paraguay'ı kaybetsek bile şansımız var diyor. Yani çok ciddi bir umut aşılıyor, umut tazeliyor, destek veriyor. Ayrıca bu ülkede Fatih Terim konuşmazsa milli takım için kim konuşacak Allah aşkına? Şenol Güneş, Mustafa Denizli konuşmazsa kim konuşacak? Ve çok net, çok açık bir destek var'' dedi.

''DOLDURUŞA GETİRDİLER''

Konuşmasını sürdüren usta isim, ''Sayın başkan Hacıosmanoğlu ya bunu okumadı, ya okuduğunu belki de yenilginin gerilimiyle falan yanlış anladı, ya da yanındakiler bire bin katarak, anlamından çıkararak kendisine ciddi bir şey yaptılar. Yani tabiri caizse, sokak ağzıyla 'dolduruşa getirdiler'' yorumunu yaptı.

''HACIOSMANOĞLU'NUN TERİM'E ÖZÜR BORCU VAR''

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'e özür borcu olduğunu belirten Şansal Büyüka, ''Çok net konuşalım; Hacıosmanoğlu’nun kamuoyunun önünde Fatih Terim'e çok ciddi bir özür borcu var. Ayrıca diyor ki, 'Arama ihtiyacı hissetmedim.' Sayın başkan, arasan, bir söylersen Fatih Terim'den iki cevap alırsın. Yani her kuşun eti de yenmiyor açıkçası. Fatih Terim ağırlığı güçlü, kişiliği, kimliği güçlü bir insan. Ayrıca Fatih Hoca şurada çok akıllı bir iş yaptı, dikkat ettiysen; cevap vermedi.

Bu cevap vermeyeceği anlamına da gelmez. Yani turnuva sonrası Fatih Terim'in Hacıosmanoğlu’na çok etkili, çok anlam yüklü bir cevap vereceğine inanıyorum. Ama Fatih Terim bu milli takımları çok yaşadığı için bugün cevap verse, Paraguay maçı öncesi milli takım kampının nasıl olumsuz etkileneceğini Hacıosmanoğlu da dahil herkesten iyi biliyor Fatih Hoca." sözlerini sarf etti.