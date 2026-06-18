Bülent Uygun’dan Hacıosmanoğlu çıkışı: Bize 18 bin dolar borcun var getir demiyorlar

Teknik direktör ve eski futbolcu Bülent Uygun, katıldığı programda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na sert ifadeler kullandı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Fatih Terim ile ilgili söylediği sözler hatırlatılan Uygun, Türk futboluna ömrünü adamış teknik adamların yorum yapmaları gerektiğini savundu.

‘’BİZE 18 BİN DOLAR BORCUN VAR GETİR’’ DEMİYORLAR’’

Bülent Uygun yaptığı açıklamada, ‘’Avusturya maçında iyi hazırlanmadınız, eleştiri olacak tabii. Fatih Hoca eleştirmedi ki ben daha fazla eleştirdim. Ya başkan, Allah aşkına konuşma sen ya! Biz bu futbola 40 yılımızı boşuna vermedik. Biz localarda kağıt oyunu oynamıyoruz, poker falan.

Tavlada bin dolarına oynamıyoruz. Sonra bize ‘18 bin dolar borcun var, getir’ demiyorlar. Futbol oynuyoruz, futbol konuşacağız. Bırak da Fatih Terim konuşsun, eleştirsin, Şenol Güneş, Mustafa Hoca eleştirsin. İnsanlarımız da bunu bekliyor.’’ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımız’ın Avustralya’ya 2-0 kaybetmesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

Eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim yaptığı değerlendirmede, "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani. Üzülmeyi de sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da" dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da Terim’in bu sözlerine yanıt olarak, "Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Konuşmasının son paragrafına kadar teşekkür ediyorum ama ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü “gizemli şeylerden bahsedip, konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyelim, hesap sorarız” demesi... Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine" açıklamasını yaptı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da "Fatih Hoca'nın niyeti tamamen takıma destek olmak, hocayı korumak. TFF başkanının açıklamalarına çok şaşırdım. Fatih Hoca'yı hedef göstermesine şaşırdım." sözleriyle Fatih Terim’e destek verdi.