Ne diyorsun Hacıosmanoğlu: Okan Buruk da çok şaşırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya yenilmesinin ardından yapılan eleştirilere çok sert cevap vermiş, Fatih Terim'e de yüklenmişti.

Hacıosmanoğlu'nun milli takım futbolcularına destek isteyen Fatih Terim'e yönelik sözlerine kimse anlam veremedi.

Bu sözlere şaşıran son isim de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu. Buruk katıldığı yayında şunları söyledi:

"Fatih hocanın niyeti tamamen takıma destek olmak, hocayı (Montella) korumak. TFF başkanının açıklamalarına çok şaşırdım. Fatih hocayı hedef göstermesine şaşırdım. Hoca tam tersi milli takıma desteğini söylüyordu. Ben tam pozitif olarak anlamıştım. Tam tersine destek veren bir konuşmaydı.”

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, Avustralya yenilgisi sonra eleştirilen milli takıma sahip çıkarak şunları söylemişti:

"Halkımızdan ricam; hesap her zaman sorulur ama turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu ve hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani. Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim, hesap sorarız…"

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

"Şenol hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."