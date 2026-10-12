Samsunspor Fenerbahçe'nin eski hocasına talip oldu!

Süper Lig'de teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni teknik adam arayışında rotasını Fenerbahçe'nin eski hocasına çevirdi.Kırmızı-beyazlıların sözlü teklif yaptığı deneyimli çalıştırıcıdan beklenen yanıt gelmedi.

Süper Lig'de Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Thorsten Fink ile vedalaşan Samsunspor, takımın başına geçecek yeni ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisinin adayları arasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco da yer aldı.

SAMSUNSPOR'DAN TEDESCO'YA TEKLİF

Fanatik muhabiri Samet Çayır'ın aktardığı bilgiye göre Samsunspor, Domenico Tedesco ile temasa geçerek Alman teknik adama sözlü teklifte bulundu.

Ancak Tedesco, kendisine yapılan teklifi teşekkür ederek geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından Samsunspor'da teknik direktör arayışları devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 18 Ekim'de Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak.

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı dönemde 45 resmi karşılaşmada takımını yönetti. Alman teknik adam bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Tedesco, sarı-lacivertli ekipte maç başına 2 puan ortalaması yakalarken Fenerbahçe ile Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.