Hansi Flick Galatasaray öncesi cevaplamayı reddetti!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray maçı öncesinde RAMS Park'ın atmosferine övgüler yağdırdı. Alman çalıştırıcı, yeni transfer Batrakov hakkında konuşurken Real Madrid sorusuna verdiği yanıtla da gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, kritik mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların gücüne ve taraftar atmosferine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, Real Madrid hakkındaki soruları ise Galatasaray maçını işaret ederek yanıtladı.

FLİCK'TEN RAMS PARK'A ÖVGÜ

Galatasaray deplasmanının zorluğuna değinen Hansi Flick, sarı-kırmızılı ekibin hem kadro kalitesine hem de hücum gücüne vurgu yaptı.

Alman teknik direktör, "Galatasaray'ın stadı dünyanın en iyi atmosferlerinden birine sahip. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Galatasaray'a karşı sahada birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BATRAKOV SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Basın toplantısında Flick'e, Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'un bir gün Barcelona forması giyme hayali de soruldu. Oyuncuyu ne kadar tanıdığı ve performansını takip edip etmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Flick, şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla maçını izlemedim. Ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçında iyi oynadı. İyi bir transfer. Hayalleriniz için çok çalışmalısınız."

REAL MADRİD SORUSUNU GERİ ÇEVİRDİ

İspanyol gazetecilerin Real Madrid ve Vinicius Junior hakkındaki sorularını yanıtlamak istemeyen Hansi Flick, Barcelona'nın önceliğinin Galatasaray karşılaşması olduğunu vurguladı.

Flick, "Şu anda Galatasaray ile oynayacağız. Dolayısıyla Real Madrid ile ilgili soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. İnanılmaz bir stadyumda oynayacağız. Madrid sorusunu o maçtan önce yanıtlayabilirim." dedi.